Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı son durum: 1 Aralık canlı altın fiyatları yükselişte! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son durum! 1 Aralık bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatlarındaki son gelişmeler anlık takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan alınan anlık verilere göre en son; gram altın fiyatı, 2 bin 960 liradan alıcı bulurken tam altın 19.615 liradan işlem gördü. Altın yatırımcıları düşüş ve yükseliş arasındaki hızda hesaplamalarını yapmaya devam ediyor. Peki 1 Aralık bugün ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 07:37 Güncelleme: 01.12.2024 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 1 Aralık Pazar yani bugün güne yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Yaşanan yükselişle birlikte yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. En son 22 ayar bilezik 2 bin 753 liradan, ata altın ise 20 bin 081 liradan alıcı buldu. Peki 1 Aralık bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 1 Aralık 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel alış-satış bilgisi

        2

        ALTIN FİYATLARI SON DURUM 1 ARALIK 2024

        1 Aralık Pazar günü gram altın, 2 bin 960 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 736 liradan işlem görüyor.

        22 ayar bilezik 2 bin 753 liradan, ata altın ise 20 bin 081 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        2.960,53

        2.961,83

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.608,54

        2.677,75

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        4.736,85

        4.842,58

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        18.947,40

        19.311,10

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ATA ALTIN FİYATI

        19.919,82

        20.426,28

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TAM ALTIN FİYATI

        19.628,00

        19.839,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        9.444,09

        9.685,17

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Esad'a darbe iddiası
        Esad'a darbe iddiası
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        İsrail yine vurdu: 40'tan fazla ölü!
        İsrail yine vurdu: 40'tan fazla ölü!
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        "Tüm benliğimizi taşın altına koyduk"
        "Tüm benliğimizi taşın altına koyduk"
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları