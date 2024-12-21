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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM: Altın yükselişe geçti! 21 Aralık 2024 bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları son durum: Altın yükselişte! 21 Aralık bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarındaki dalgalanma bugünde sürüyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının açıklanmasının ardından altın düşüş yaşamıştı. En son Altının ons fiyatı ise 2,605 dolardan işlem gördü. Peki, Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 21 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, gram, tam, yarım, çeyrek altında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 07:57 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:46
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği ile takip ediliyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, son günlerde inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Geçtiğimiz haftaki yükselişin ardından düşüşe geçen altın fiyatları, haftanın altıncı gününde yükseliş seyrinde hareket ediyor. Peki 21 Aralık bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış grafiği

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        21 Aralık Cumartesi günü gram altın fiyatı 2 bin 968 TL, çeyrek altın ise 4 bin 748 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.968

        Satış: 2.968

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.395

        Satış: 19.734

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.748

        Satış: 4.853

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.995

        Satış: 19.353

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.621

        Satış: 2.624

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.738

        Satış: 2.889

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.828

        Satış: 20.326

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.626

        Satış: 2.466

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11
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