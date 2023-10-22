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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO| Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Ekim alış - satış tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatları haftayı rekorla kapatıyor! Son dakika hava durumu çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 22 Ekim Pazar yani haftanın son gününü rekorla kapatıyor. Gram altın fiyatları 1800 lira sınırına ulaşırken çeyrek altın fiyatları ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 22 Ekim güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 08:44 Güncelleme: 22.10.2023 - 08:44
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        1

        ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO! Altın fiyatları 22 Ekim Pazar yani bugün zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın bin 800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 22 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.779,83

        1.780,41

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.980,90

        1.981,90

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.847,72

        2.910,97

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.390,88

        11.608,27

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.677,64

        5.821,94

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.390,88

        11.608,27

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.247,13

        12.558,04

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.022,17

        1.217,61

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.675,28

        1.777,05

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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