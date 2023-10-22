Altın fiyatları haftayı rekorla kapatıyor! Son dakika hava durumu çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 22 Ekim Pazar yani haftanın son gününü rekorla kapatıyor. Gram altın fiyatları 1800 lira sınırına ulaşırken çeyrek altın fiyatları ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 22 Ekim güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO! Altın fiyatları 22 Ekim Pazar yani bugün zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın bin 800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 22 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.779,83
1.780,41
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.980,90
1.981,90
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.847,72
2.910,97
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.390,88
11.608,27
YARIM ALTIN FİYATI
5.677,64
5.821,94
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.390,88
11.608,27
ATA ALTIN FİYATI
12.247,13
12.558,04
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.022,17
1.217,61
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.675,28
1.777,05