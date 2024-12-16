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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 16 ARALIK 2024: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 16 Aralık 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 16 Aralık Pazartesi günü verileri araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, son günlerde inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Geçtiğimiz hafta 3 bin liranın üstüne çıkan ardından düşüşe geçen altın fiyatları, haftanın ilk iş gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Bugün saat 07.30 itibarıyla ons altın 2 bin 649 TL, gram altın ise 2 bin 982 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 16 Aralık 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 07:30 Güncelleme: 16.12.2024 - 07:30
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        1

        Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın ilk iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, saat 07.30 itibarıyla Cumhuriyet altını 19 bin 447 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 893 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 16 Aralık 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        15 Aralık Pazar günü 2 bin 975 TL olan gram altın fiyatı, 16 Aralık Pazartesi günü 2 bin 982 TL’den işlem görüyor. 4 bin 759 lira olan çeyrek altın ise 4 bin 876 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.982,4270

        Satış: 2.982,8100

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.646,80

        Satış: 2.649,65

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.771,9200

        Satış: 4.876,8900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.087,5600

        Satış: 19.447,7200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.619,00

        Satış: 19.758,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.514,66

        Satış: 9.754,26

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.088,97

        Satış: 19.448,86

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.904,15

        Satış: 20.404,38

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.630,25

        Satış: 2.469,21

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.744,65

        Satış: 2.893,08

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.746,00

        Satış: 49.280,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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