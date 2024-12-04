Altın fiyatları yeniden yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 4 Aralık Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Haftanın üçüncü iş gününde güncel alış-satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Bugün saat 07.30 itibarıyla gram altın fiyatı 2 bin 955 lira, çeyrek altın fiyatı ise 4 bin 832 lira seviyesinde seyrediyor. Ons ise 2 bin 644 liradan işlem görüyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Aralık 2024 Canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 4 Aralık Çarşamba gününe ufak çaptaki değer artışıyla başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte "Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları hızla yanıt aramaya başladı. Saat 07.30 itibarıyla gram altın 2 bin 955 lira, çeyrek altın ise 4 bin 832 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için 4 Aralık altın fiyatları güncel alış - satış rakamlarını haberimizde derledik.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
4 Aralık Çarşamba günü gram altın, 2 bin 955 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 832 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.955,1560
Satış: 2.955,4800
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.642,2500
Satış: 2.644,7400
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.728,4600
Satış: 4.832,4600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.913,8900
Satış: 19.271,2200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.588,00
Satış: 19.751,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.426,18
Satış: 9.663,89
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.911,46
Satış: 19.268,67
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.961,57
Satış: 20.463,16
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.627,60
Satış: 2.468,58
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.740,35
Satış: 2.892,15
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.669,00
Satış: 49.264,00