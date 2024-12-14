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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 14 ARALIK 2024: Altın düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları güncel ve anlık rakamları 14 Aralık 2024 Cumartesi günü için araştırılıyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler, altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. ABD enflasyon verileri sonrası 3 bin lirayı aşan altının gram fiyatı tekrar düşüşe geçti. Hal böyleyken altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düşmeye devam edecek mi soruları gündeme geldi. Peki, Bugün ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı son dakika verileri ile 14 Aralık 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 07:45 Güncelleme: 14.12.2024 - 07:45
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        1

        Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık verileriyle yatırım ya da birikim yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verileri sonrası yukarı yönlü seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün düşüş eğiliminde. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın fiyatı, 2 bin 975 liradan alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2 bin 891 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 14 Aralık 2024 altın fiyatları son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        ABD enflasyon verileri sonrası 3 bin lirayı aşan gram altın, 14 Aralık Cumartesi günü 2 bin 975 liraya geriledi. 13 Aralık Cuma günü kapanışı 4 bin 893 liradan yapan çeyrek altın ise bugün 4 bin 864 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.974,94

        Satış: 2.975,32

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.646,80

        Satış: 2.649,65

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.759,91

        Satış: 4.864,65

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.039,63

        Satış: 19.399,11

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.547,00

        Satış: 19.745,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.490,06

        Satış: 9.729,31

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.039,63

        Satış: 19.399,11

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.982,87

        Satış: 20.485,02

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.624,02

        Satış: 2.467,95

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.734,52

        Satış: 2.891,24

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.566,00

        Satış: 49.249,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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