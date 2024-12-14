Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık verileriyle yatırım ya da birikim yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verileri sonrası yukarı yönlü seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün düşüş eğiliminde. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın fiyatı, 2 bin 975 liradan alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2 bin 891 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 14 Aralık 2024 altın fiyatları son durum…