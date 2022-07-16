Altın fiyatları, ABD enflasyon oranının 41 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta dolar euro ile eşitlenerek 20 yılın zirvesini görürken, ABD enflasyonu ise Haziran ayında rekor tazeledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Ons altın ve dolar/TL kurundaki değişimlerle dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte, Kapalıçarşı'da 16 Temmuz Cumartesi gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları ile canlı altın fiyatları...

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