Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları güncel ve anlık rakamları ile 2 Kasım 2024 Cumartesi günü de en sık araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler, altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Altının gram fiyatı, bugün 3.017 TL'den işlem görüyor. Hal böyleyken altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düşmeye devam edecek mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı son dakika verileri ile 2 Kasım 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları…
Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık verileriyle yatırım ya da birikim yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün düşüş eğiliminde. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın fiyatı, 3.017 TL’den alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2.823 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 2 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları son durum…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
1 Kasım Cuma günü 3 bin 38 liradan işlem gören gram altın, 2 Kasım Cumartesi günü ise 3 bin 17 liraya geriledi.
4 bin 862 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise bugün 4 bin 828 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
3.017,88
3.018,55
ALTIN/ONS FİYATI
2.734,95
2.738,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.828,60
4.935,33
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
19.314,41
19.680,94
TAM ALTIN FİYATI
20.179,00
20.387,00
YARIM ALTIN FİYATI
9.627,02
9.870,66
ZİYNET ALTINI FİYATI
19.314,41
19.680,94
ATA ALTIN FİYATI
20.667,88
21.192,92
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.678,48
2.532,63
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.823,02
2.985,76
GREMSE ALTIN FİYATI
50.136,00
50.866,00