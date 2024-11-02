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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 2 KASIM 2024: Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları güncel ve anlık rakamları ile 2 Kasım 2024 Cumartesi günü de en sık araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler, altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Altının gram fiyatı, bugün 3.017 TL'den işlem görüyor. Hal böyleyken altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düşmeye devam edecek mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı son dakika verileri ile 2 Kasım 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 08:10 Güncelleme: 02.11.2024 - 08:10
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        1

        Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık verileriyle yatırım ya da birikim yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün düşüş eğiliminde. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın fiyatı, 3.017 TL’den alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2.823 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 2 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        1 Kasım Cuma günü 3 bin 38 liradan işlem gören gram altın, 2 Kasım Cumartesi günü ise 3 bin 17 liraya geriledi.

        4 bin 862 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise bugün 4 bin 828 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        3.017,88

        3.018,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.734,95

        2.738,10

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        4.828,60

        4.935,33

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        19.314,41

        19.680,94

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        20.179,00

        20.387,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        9.627,02

        9.870,66

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        19.314,41

        19.680,94

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        20.667,88

        21.192,92

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.678,48

        2.532,63

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        2.823,02

        2.985,76

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        50.136,00

        50.866,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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