Altın fiyatları canlı takip ekranı yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dünyada yaşanan gelişmeler, savaşlar ve Mayıs ayı enflasyon tahminleri gibi konular altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor. Gram altın geçtiğimiz hafta en yüksek 981 lirayı görürken, ons altın ise 1869 dolar seviyelerine ulaştı. Peki, haftanın ilk iş günü 30 Mayıs'ta altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı takip ekranı...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.