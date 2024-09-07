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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 8 EYLÜL 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın alış/satış fiyatı ne kadar?

        Anlık altın fiyatları 8 Eylül 2024: Çeyrek altın gram altın alış/satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altındaki hareketlilik ve dolar kurundaki değişimler altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Ons altın fiyatı 2 bin 496 TL'den, gram altın fiyatı ise 2 bin 727 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 8 Eylül 2024 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 07:20 Güncelleme: 08.09.2024 - 00:01
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        Altın fiyatları son durum hafta sonu da merak ediliyor. Düğünlerde ve diğer özel günlerde hediye olarak sıkça tercih edilen bir yatırım aracı olan çeyrek altın bugün 4.364 TL’den alıcı buluyor. Ons altının 2 bin 496 TL seviyelerinde olduğu anlarda gram altın 2 bin 727 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 8 Eylül 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        6 Eylül Cuma günü 2 bin 752 liradan işlem gören gram altın, 7 Eylül Cumartesi günü 2 bin 727 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 4 bin 404 liradan, 4 bin 364 liraya düştü.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        2.727,77

        2.728,39

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.496,90

        2.497,92

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        4.364,44

        4.460,91

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        17.457,75

        17.789,07

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        8.701,60

        8.921,82

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        17.457,75

        17.789,07

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        18.433,21

        18.902,74

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        2.536,11

        2.675,82

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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