Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 16 Mayıs 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Altın fiyatları güne yükselişle başlamasının ardından yatay seyirde alıcı bulmaya devam ediyor. Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif bir seyir izliyor. 16 Mayıs Perşembe günü saat 15:50 itibarıyla gram altın fiyatı bugün 2 bin 469 lira seviyesine yakın bir değerden işlem görüyor. İşte, 16 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını söyledi.
Perakende satışlarda görülen yavaşlamanın da ülkede enflasyonu besleyen etkenlerin güç kaybettiğine işaret ettiğini belirten analistler, söz konusu verilerin piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde yüzde 73 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.
Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü anlık altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 467 liradan yaparken; 16 Mayıs Perşembe günü saat 15:50 itibarıyla 2 bin 469 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 034 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 037 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.468,73
Satış: 2.469,01
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.383,67
Satış: 2.384,01
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.950,81
Satış: 4.037,84
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.803,24
Satış: 16.101,97
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.876,93
Satış: 8.075,68
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.803,24
Satış: 16.101,97
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.358,12
Satış: 16.766,45
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.327,66
Satış: 1.744,72
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.252,15
Satış: 2.374,12