Ekonomi ve piyasa takipçilerinin gündeminde yer alan altın fiyatları sabah saatlerinde yükseliş hareketi ile dikkat çekti. 5 Aralık Pazartesi Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatlarını haberimizde paylaştık. İşte 5 Aralık 2022 bugün cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek ve gram altın alış - satış rakamları ve "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtı...

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