Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Bu sorunun yanıtı altın yatırımcısı tarafından merak ediyor. Üst üste krıdığı rekorların ardından son haftalarda dalgalı seyir izleyen altın fiyatları bugün ne kadar? En son Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 189,00 liradan tamamlamıştı. İşte güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırımcı altın fiyatlarındaki dalgalanmaları an an takip ediyor. Üst üste rekor kıran altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yatırımcının yüzünü güldürürken, yeni altın alacakları kara kara düşündürmüştü. Cuma günü haftayi düşüşle kapatan gram altın 189 liradan çeyrek altın 309 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatları bu haftaya da düşüşle başladı. İşte 23 Temmuz güncel altın fiyatları
BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 188,8 lira seviyelerinde dengelendi. Altının gram fiyatı hem ons fiyatı hem de döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 188,3 liraya kadar gerilemesinin ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 kayıpla 188,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 liradan, Cumhuriyet altın ise 1.263 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.235,25 dolarla son bir haftanın en yüksek seviyesini görmesi sonrasında gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, yüzde 0,1'lik azalışla 1.230,3 dolar seviyelerinde dengelendi.
BU HAFTA ALTIN FİYATLARINI NE BEKLİYOR?
Altın uzmanı İslam Memiş, altının gram fiyatında bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan 183 liranın destek, 200 liranın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Altının ons fiyatında ise bu hafta toparlanma yaşanabileceğini aktaran Memiş, "Bu hafta altının ons fiyatında 1.237 dolar direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye, yukarı yönlü kırılırsa yükselişler 1.245 dolar seviyesine kadar sürebilir." dedi.
GRAM ALTIN
188,4 TL
188,8 TL
ÇEYREK ALTIN
303 TL
310 TL
CUMHURİYET ALTINI
1.248 TL
1.263 TL
YARIM ALTIN
606,65 TL
622,44 TL
ZİYNET ALTINI
1.217,11 TL
1.241,07 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI
108,40 TL
108,50 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI
173,44 TL
173,60 TL
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