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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Bu sorunun yanıtı altın yatırımcısı tarafından merak ediyor. Üst üste krıdığı rekorların ardından son haftalarda dalgalı seyir izleyen altın fiyatları bugün ne kadar? En son Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 189,00 liradan tamamlamıştı. İşte güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları