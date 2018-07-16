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Altın fiyatları, hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle geçtiğimiz haftayı yüzde 0,4 değer kaybıyla tamamlamıştı. Altın uzmanları ticaret savaşları gerginliğinin devam etmesinin etkisiyle bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığını ve altın fiyatlarının düşüşe geçtiğini ifade ettiler. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı yeni haftaya nasıl başladı? İşte 16 Temmuz altın fiyatları