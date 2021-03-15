15 Mart altın fiyatları haftanın ilk iş gününde ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip raştırılıyor. Geçtiğimiz hafta 410 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın fiyatları yeni haftanın ilk iş gününe 420 liranın üzerinde başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Mart güncel altın fiyatları...