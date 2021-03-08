Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 8 Mart Pazartesi gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz haftayı yatay seyirde kapatan çeyrek ve gram altın fiyatları 8 Mart Pazartesi günü yani haftanın ilk işlem gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte en güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...