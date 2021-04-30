Altın fiyatları 30 Nisan Cuma yani haftanın son işlem gününe özellikle dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrinde etkisiyle birlikte yükselişe geçti. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...