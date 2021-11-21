ALTIN FİYATLARI 21 Kasım Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Cuma günü ise altın fiyatları haftayı rekorla kapattı. Gram altın serbest piyasada 670 lira sınırına dayandı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları 21 Kasım alış - satış tablosu...