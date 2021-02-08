Altın fiyatları 8 Şubat Pazartesi günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edip araştıranlar için serbest piyasada güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 8 Şubat çeyrek ve gram altın fiyatları...