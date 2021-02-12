Altın fiyatları uzun süredir devam eden aşağı yönlü seyrin etkisiyle yeni güne de sert düşüşle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 413 liranın, çeyrek altın fiyatları ise 460 liranın altını gördü. Rakamlarda yaşanan sert hareketlilik nedeniyle yatırımcılar günün ilk ışıklarıyla birlikte "Bugün altın fiyatları ne kadar?" ve "Çeyrek ve gram altın fiyatları 12 Şubat Cuma günü ne kadar?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte, haberimizde derlediğimiz güncel rakamlar...