Altın fiyatlarında sert düşüş! Son dakika 22 Şubat altın fiyatları günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edilenlerin başında ise "Gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabı geliyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte, 22 Şubat güncel rakamları...