Çeyrek ve gram altın fiyatları 16 Şubat Salı günü günün ışıklarıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları güne sert düşüşle başladı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel 16 Şubat çeyrek ve gram altın fiyatları...