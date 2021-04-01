Altın fiyatları 1 Nisan Perşembe gününe dolar TL kurundaki aşağı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte aşağı yönlü seyirle başladı. Güne aşağı yönlü seyirle başlayan gram ve çeyrek altın fiyatları öğle saatlerinde de değer kaybını sürdürdü. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları tablosu...