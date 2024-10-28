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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları düşüş eğiliminde! 28 Ekim 2024 Tam, Cumhuriyet, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüşte! 28 Ekim 2024 Bugün tam, Cumhuriyet, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika verileri ile yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. Dün 3.027 liradan olan gram altın fiyatı, bugün saat 7.25 itibarıyla 3.009 liradan işlem görüyor. Dün 4.844 lira olan çeyrek altın fiyatı ise 4.815 liradan alıcı buluyor. İşte 28 Ekim altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 07:33 Güncelleme: 28.10.2024 - 07:33
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Sarı metalin değeri, dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak değişiyor. Bu sebeple canlı altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Altın bugüne düşüşle başlarken altın alımı ve satımı yapacak olan kişiler, "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 28 Ekim 2024 güncel altın fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE!

        27 Ekim Pazar günü 3 bin 27 liradan işlem gören gram altın, 28 Ekim Pazartesi günü ise güne 3 bin 10 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 844 liradan, 4 bin 815 liraya geriledi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        3.010,5610

        3.010,9690

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.734,90

        2.735,25

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        4.817,3300

        4.923,5000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        19.269,7400

        19.633,6400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        20.246,00

        20.418,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        9.600,00

        9.841,83

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        19.260,18

        19.623,47

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        20.717,85

        21.244,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.684,28

        2.535,69

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        2.832,46

        2.990,24

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        50.315,00

        50.953,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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