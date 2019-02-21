Altın fiyatları DÜŞÜŞTE! 21 Şubat Çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

21 Şubat Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kapalıçarşı'da güncel gram altın fiyatı yüzde 0,56 düşüşle 226,80 liradan, çeyrek altın fiyatı ise 372,95 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün itibariyle düşüşü geçti. İşte, 21 Şubat canlı altın fiyatları...