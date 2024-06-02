Altın fiyatları düşüşte! 2 Haziran altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları hafta sonu düşüş ivmesinde. Hafta boyu dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, son işlem gününü değer kaybıyla kapattı. 2 Haziran Pazar günü gram altın fiyatı 2 bin 412 TL'ye kadar geriledi. Yatırımcılar için hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2 Haziran anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundaki hareketlilikten etkilenen altın fiyatları düşüşe geçti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 2 Haziran Pazar günü itibarıyla 2 bin 412 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 943 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.411,49
Satış: 2.412,19
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.326,65
Satış: 2.328,02
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.858,38
Satış: 3.943,93
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.433,52
Satış: 15.727,49
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.692,64
Satış: 7.887,87
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.433,52
Satış: 15.727,49
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 15.960,75
Satış: 16.357,13
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.292,79
Satış: 1.705,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.196,29
Satış: 2.318,17