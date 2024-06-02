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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: 2 Haziran 2024 hafta sonu altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram altın, çeyrek altın kaç TL?

        Altın fiyatları düşüşte! 2 Haziran altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları hafta sonu düşüş ivmesinde. Hafta boyu dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, son işlem gününü değer kaybıyla kapattı. 2 Haziran Pazar günü gram altın fiyatı 2 bin 412 TL'ye kadar geriledi. Yatırımcılar için hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2 Haziran anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 07:50 Güncelleme: 02.06.2024 - 08:53
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundaki hareketlilikten etkilenen altın fiyatları düşüşe geçti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 2 Haziran Pazar günü itibarıyla 2 bin 412 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 943 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.411,49

        Satış: 2.412,19

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.326,65

        Satış: 2.328,02

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.858,38

        Satış: 3.943,93

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.433,52

        Satış: 15.727,49

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.692,64

        Satış: 7.887,87

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.433,52

        Satış: 15.727,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 15.960,75

        Satış: 16.357,13

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.292,79

        Satış: 1.705,85

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.196,29

        Satış: 2.318,17

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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