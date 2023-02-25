Altın fiyatları canlı... Ons altın ve döviz kurundan etkilenen altın fiyatları öğle saatlerinden itibaren düşüş ivmesi kaydediyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi, bugün ne kadar, kaç lira oldu? İşte 25 Şubat Cumartesi 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

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