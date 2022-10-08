Bu haftaya yükselişle başlamış olan ve hafta boyunca değerini koruyan altın fiyatları dün sürpriz bir şekilde düşüşe geçti. Yatırımcılar ise "Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun yantını araştırmaya başladı. İşte 8 Ekim 2022 Cumartesi güncel altın fiyatları canlı gram altın, çeyrek altın, tam altın alış-satış verileri...

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