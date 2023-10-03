Altın fiyatları DÜŞÜYOR: Son dakika: 3 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Canlı kur - Altın Haberleri

Altın fiyatları DÜŞÜYOR: Son dakika: 3 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Canlı kur - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 3 Ekim Salı gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 3 Ekim Salı çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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