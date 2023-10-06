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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR! Son dakika: 6 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın haftayı düşüle kapatıyor! Son dakika: 6 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu

        Altın fiyatları haftayı değer kaybıyla kapatıyor. Geçtiğimiz hafta bin 670 lira seviyelerinde seyreden gram altın bin 600 lira sınırına kadar geriledi. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 6 Ekim 2023 altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 07:44 Güncelleme: 06.10.2023 - 07:44
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        1

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR.. Altın fiyatları 6 Ekim yani haftanın son işlem gününe aşağı yönlü seyirde başlad. Bugü gram altın bin 600 lira çeyrek altın ise 2 bin 640 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 6 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.616,87

        1.617,13

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.823,73

        1.823,97

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.586,99

        2.644,01

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.347,95

        10.543,71

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.157,81

        5.288,02

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.347,95

        10.543,71

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.064,02

        11.345,72

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        927,59

        1.110,08

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.521,58

        1.619,89

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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