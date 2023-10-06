Altın haftayı düşüle kapatıyor! Son dakika: 6 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu
Altın fiyatları haftayı değer kaybıyla kapatıyor. Geçtiğimiz hafta bin 670 lira seviyelerinde seyreden gram altın bin 600 lira sınırına kadar geriledi. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 6 Ekim 2023 altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR.. Altın fiyatları 6 Ekim yani haftanın son işlem gününe aşağı yönlü seyirde başlad. Bugü gram altın bin 600 lira çeyrek altın ise 2 bin 640 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 6 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.616,87
1.617,13
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.823,73
1.823,97
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.586,99
2.644,01
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.347,95
10.543,71
YARIM ALTIN FİYATI
5.157,81
5.288,02
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.347,95
10.543,71
ATA ALTIN FİYATI
11.064,02
11.345,72
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
927,59
1.110,08
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.521,58
1.619,89