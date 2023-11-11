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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları 11 Kasım canlı alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın fiyatları son dakika: Hafta sonu düşüş sürüyor! 11 Kasım altın fiyatları ne kadar

        Altın fiyatları 11 Kasım Cumartesi yani bugün altın alım satımı yapacaklar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte araştırılmaya başladı. Hemen belirtelim ki haftaya düşüşle başlayan ve dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle 9 Kasım Perşembe günü yukarı yönlü harekete geçen altın fiyatları haftayı düşüle kapattı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte 11 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 08:39 Güncelleme: 11.11.2023 - 08:39
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        1

        Altın hafta sonu düşüyor! Haftaya aşağı yönlü seyirde başlayan altın fiyatları 9 ve 10 Kasım'da dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yeniden yükselişe başladı. Ancak geçtiğimiz gün öğleden sonra yeniden düşmeye başlayan altın fiyatları aşağı yönlü seyrini bugün yani 11 Kasım Cumartesi günü de sürdürüyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 11 Kasım altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.795,91

        1.796,28

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.959,39

        1.959,63

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.873,46

        2.936,91

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.493,83

        11.711,73

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.728,96

        5.873,83

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.493,83

        11.711,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.087,48

        12.394,55

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.017,43

        1.212,74

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.667,58

        1.769,93

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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