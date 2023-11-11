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Altın hafta sonu düşüyor! Haftaya aşağı yönlü seyirde başlayan altın fiyatları 9 ve 10 Kasım'da dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yeniden yükselişe başladı. Ancak geçtiğimiz gün öğleden sonra yeniden düşmeye başlayan altın fiyatları aşağı yönlü seyrini bugün yani 11 Kasım Cumartesi günü de sürdürüyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 11 Kasım altın fiyatları...