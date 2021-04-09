Gram ve çeyrek altın fiyatları 9 Nisan Cuma yani haftanın son işlem gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Fiyatlarda yaşanan dalgalanma sonrasında başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. İşte 9 Nisan altın fiyatları...