ALTIN FİYATLARI 22 Aralık Çarşamba günü amiyane tabirle çakıldı. Dolar TL kurundaki yükselişle birlikte haftaya bin lira üzerinde başlayan gram altın fiyatları kur korumalı mevdyat planının detaylarının belli olmasının ardından dolar TL kurunda yaşanan düşüşün de etkisiyle birlikte 770 liranın altına kadar geriledi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Aralık alış - satış tablosu....