23 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları 23 Nisan yani bugün en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Haftayı 920 lira sınırında kapatan altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve rgam altın ifyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...

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