Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 19 Şubat Cuma günü günün ilk ışıklarıyla birlikte başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla aizleniyor. Hemen belirtelim ki uzun süredir devam eden aşağı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte serbest piyasada gram ve çeyrek altın fiyatları yeni güne aşağı yönlü seyirle başladı. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...