Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edilip araştırılan soruların cevabını haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki serbest piyasada gram ve çeyrek altın fiyatları güne yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın 420 lira sınırını aştı. İşte 9 Mart güncel altın fiyatları...