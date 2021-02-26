Altın fiyatları haftanın son işlem gününe sert yükselişle başladı. Serbest piyasada kaydedilen verilere göre gram altın fiyatları 420 lirayı geçerken çeyrek altın fiyatları ise 690 lira sınırına dayandı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için 26 Şubat altın fiyatları son dakika rakamlarını haberimizde derleidk. İşte güncel altın fiyatları...