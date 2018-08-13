Dolar başta olmak üzere döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını güne yükselişle başladı. Yükseliş seyrini gün boyu devam ettiren altın günü de yükselişle kpattı.

ALTIN FİYATLARI: GRAM ALTIN - ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Peki; altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar kaç lira? Çeyrek altın ne kadar kaç lira? Gram altın gün içerisinde 252 TL, çeyrek altın ise 412 TL'yi gördü. İşte 13 Ağustos güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN

251,42 TL

252,51 TL

ALTIN/ONS ($)

1.194,15 TL

1.194,45 TL

ÇEYREK ALTIN

402,28 TL

412,86 TL

CUMHURİYET ALTINI

1.650,00 TL

1.670,00 TL

YARIM ALTIN

802,04 TL

825,72 TL

ZİYNET ALTINI

1.609,11 TL

1.646,38 TL

ATA ALTIN

1.659,39 TL

1.706,99 TL

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