Altın fiyatları ne kadar? Hafta başında dolar TL kurunda yaşanan hareketliliğin ardından başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için güncel verileri haberimizde derledik. İşte son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları 24 Mart güncel alış ve satış tablosu...