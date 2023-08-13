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        Haberler Altın Altın fiyatları günü son durum! 13 Ağustos güncel çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatı - Altın Haberleri

        Altın fiyatları günü son durum! 13 Ağustos güncel çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Piyasalarda açılmasına kısa bir süre kala altın fiyatları ile ilgili aramalar da iyice yoğunlaştı. Son zamanlarda ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle yatırım ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar için son durumu bir araya getirdik. İşte, 13 Ağustos 2023 gününde gram altın ve çeyrek altın ne kadar sorularının cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 07:43
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        1

        Son dakika altın fiyatlarına dair araştırmalar yapan vatandaşlar; son olarak ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın fiyatlarındaki güncel durumun nasıl olduğunu merak ediyor. Haftanın ilk iş gününe kısa bir zaman kala piyasalardaki altın fiyatlarının son durumunu derledik! İşte, ayrıntılar...

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.711,15

        1.720,26

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.915,90

        1.916,26

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.668,24

        2.727,12

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.672,97

        10.875,13

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.319,81

        5.454,24

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.672,97

        10.875,13

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.325,13

        11.607,64

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.555,34

        1.649,15

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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