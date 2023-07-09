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        Altın fiyatları hafta sonu yükselişte! 9 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 9 Temmuz Pazar günü altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları hafta sonu da değer artışını sürüdürüyor. Peki altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 9 Temmuz güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 08:35
        1

        ALTIN FİYATLARI 9 Temmuz Pazar yani bugün altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Hemen belirtelim ki altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki, 9 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.611,11

        1.612,21

         

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.924,40

        1.925,70

         

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.577,77

         

        2.635,96

         

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.311,08

         

        10.511,62

         

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.139,43

        5.271,93

         

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        10.311,08

        10.511,62

         

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        897,24

        1.072,83

         

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN 

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.472,27

         

        1.565,45

         

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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