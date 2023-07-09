Altın fiyatları hafta sonu yükselişte! 9 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

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ALTIN FİYATLARI 9 Temmuz Pazar yani bugün altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Hemen belirtelim ki altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki, 9 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...

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