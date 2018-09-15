Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatları 15 Eylül

Altın fiyatları Cuma günü haftayı nasıl kapattı? sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Döviz kurundaki düşüş trendinin altın fiyatlarını nasıl etkilediği de bir diğer merak konusu. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere, işte 15 Eylül güncel altın fiyatları