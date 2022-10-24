Altın fiyatları, altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki hareketliliğe paralel olarak yön değiştiriyor. Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 991 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başladı.

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Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, İngiltere başta olmak üzere siyasi gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. İşte, 24 Ekim 2022 Pazartesi Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatları...