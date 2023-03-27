ALTIN FİYATLARI 27 Mart Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Altın fiyatları haftayı bir önceki haftaya göre yükselişle kapattı. Gram altın bin 200 lira üzerindeki seyrini korurken çeyrek altın ise 2 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

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