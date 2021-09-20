ALTIN FİYATLARI 20 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada gram altın 487 lira, çeyrek altın fiyatları ise 795 lira üzerinden işlem görüyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte merak edenler için saat 08.00'de kaydedilen güncel altın fiyatları...