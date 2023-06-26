ALTIN FİYATLARI 26 Haziran Pazartesi gününe dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle birlikte yükselişle başladı. Gram altın bin 570 liranın üzerinde, çeyrek altın ise 2 bin 570 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, 24 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...

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