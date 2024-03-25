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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 25 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 25 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika canlı alış-satış rakamları tablosu yakından takip ediliyor. Fed ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarından etkilenen altın fiyatları son haftalardaki dalgalı seyrini sürdürüyor. Cuma gününü düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. 25 Mart Pazartesi bugün gram altın fiyatı 2 bin 240 liradan alıcı buluyor. İşte, 25 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 07:32 Güncelleme: 25.03.2024 - 07:32
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta tarihi rekor kıran gram altın haftayı değer kaybıyla kapattı. Altın fiyatları, 25 Mart Pazartesi gününe yükselişle başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Bir önceki kapanışı 2 bin 225 TL'den yapan gram altın bugün 2 bin 240 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3 bin 639 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 662 TL'den alıcı buluyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.239,85

        Satış: 2.240,19

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.173,76

        Satış: 2.174,04

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.583,76

        Satış: 3.662,71

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.335,04

        Satış: 14.512,24

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.145,12

        Satış: 7.325,42

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.335,04

        Satış: 14.606,05

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.268,16

        Satış: 16.683,84

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.305,44

        Satış: 1.743,29

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.216,83

        Satış: 2.372,89

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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