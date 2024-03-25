ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Bir önceki kapanışı 2 bin 225 TL'den yapan gram altın bugün 2 bin 240 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3 bin 639 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 662 TL'den alıcı buluyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN