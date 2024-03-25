Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 25 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika canlı alış-satış rakamları tablosu yakından takip ediliyor. Fed ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarından etkilenen altın fiyatları son haftalardaki dalgalı seyrini sürdürüyor. Cuma gününü düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. 25 Mart Pazartesi bugün gram altın fiyatı 2 bin 240 liradan alıcı buluyor. İşte, 25 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta tarihi rekor kıran gram altın haftayı değer kaybıyla kapattı. Altın fiyatları, 25 Mart Pazartesi gününe yükselişle başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Bir önceki kapanışı 2 bin 225 TL'den yapan gram altın bugün 2 bin 240 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3 bin 639 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 662 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.239,85
Satış: 2.240,19
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.173,76
Satış: 2.174,04
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.583,76
Satış: 3.662,71
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.335,04
Satış: 14.512,24
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.145,12
Satış: 7.325,42
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.335,04
Satış: 14.606,05
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.268,16
Satış: 16.683,84
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.305,44
Satış: 1.743,29
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.216,83
Satış: 2.372,89