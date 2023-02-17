ALTIN FİYATLARI 17 Şubat Cuma yani haftanın son iş gününe düşüşle seyirde başladı! Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 17 Şubat çeyrek ve rgam altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...