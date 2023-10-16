Altın fiyatları hızlı yükseldi! 16 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

Altın fiyatları hızlı yükseldi! 16 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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İsrail-Hamas çatışması ile Orta Doğu'da yaşanan gerilim güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı. Psikolojik destek seviyesini kıran altın fiyatları İsrail-Hamas Savaşı ile 7 ayın en hızlı yükdelişini gösterdi. Geçtiğimiz haftayı yüzde 5,47 artışla 1.932,9 dolardan tamamlayan altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

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