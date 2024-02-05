Altın fiyatları için ters rüzgar! İşte 6 Şubat çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Ocak ayı FED faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatlarında ters yönlü hareketlilik gözlemdi. ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi 2056 dolar seviyelerinde işlem gören altının ons değeri, verinin açıklanmasının ardından 2028 dolar seviyelerine kadar geriledi. FED Aralık ayında ise politika faizini değiştirmeyerek Fed Aralık ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. İşte 6 Şubat 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Döviz kuru ve altının ons değerine göre dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (FED) verilerinin açıklanmasının ardından uzun süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları geriledi. İşte 6 Şubat 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.993,29
1.993,63
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.189,26
3.259,59
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.035,68
2.035,98
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.757,03
12.998,47
YARIM ALTIN FİYATI
6.356,09
6.516,39
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.757,03
12.998,47
ATA ALTIN FİYATI
13.646,00
13.985,54
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.086,21
1.470,6
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.860,60
1.470,96